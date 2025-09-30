Förvaltningsrätten stoppar Bolt i Sigtuna

Förvaltningsrätten underkänner Bolt från upphandlingen om skol- och omsorgsresor i kommunen. Ett beslut som kom för några dagar sedan.

Förvaltningsrätten har beslutat att diskvalificera taxibolaget Bolt från det uppdrag om skol- och omsorgsresor som företaget tilldelades i Sigtuna kommun tidigare i år. Bolt vann i maj upphandlingen om ett tvåårigt avtal med start i augusti och blev därmed det första appbaserade bolaget i Sverige att få ansvar för skolskjuts och färdtjänstliknande transporter. Företaget hänvisade till en underleverantör med kollektivavtal för att uppfylla kommunens krav, men domstolen underkände detta.

Oppositionsrådet Marie Axelsson (S) har tidigare riktat skarp kritik mot beslutet att anlita Bolt och välkomnar nu domen.

– Det här är en vinst för den svenska modellen. Vi har hela tiden varit tydliga med att företag som saknar kollektivavtal och där förare vittnar om låga löner och osäkra arbetsvillkor inte ska köra skolbarn och äldre i vår kommun, säger hon.

Hon menar att kommunen borde ha granskat anbudet mer noggrant.

– Välfärden ska inte vara en arena för marknadsexperiment från gigekonomin. Vi såg detta som ett försök från Bolt att public service-washa sitt varumärke, säger Marie Axelsson (S).

Socialdemokraterna i Sigtuna kommun har tidigare beskrivit Bolts upphandling som ett exempel på så kallad public service-washing, där företag utan kollektivavtal försöker vinna legitimitet genom att leverera samhällstjänster. Partiet hoppas nu att domen kan bli vägledande inför framtida upphandlingar.

– Ibland måste kvalitet komma före billigaste pris, speciellt när det handlar om våra allra sköraste invånare, säger Marie Axelsson (S).