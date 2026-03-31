Förvaltningschef lämnar Sigtuna – klar för Enköping
Hannah Rydstedt Nencioni lämnar sitt uppdrag som kultur- och fritidsförvaltningens chef i Sigtuna kommun och blir ny förvaltningschef i Enköpings kommun.
Hon tillträder den 22 juni och får ansvar för upplevelseförvaltningen. Hanna Rydstedt Nencioni har i dag en motsvarande roll i Sigtuna och har tidigare haft ledande tjänster inom kultur, idrott och fritid i flera kommuner i regionen.
I ett uttalande lyfter hon att hon ser fram emot att utveckla verksamheten tillsammans med medarbetare, föreningsliv och invånare. Från Enköpings håll pekas hon ut som en rekrytering som matchar kraven på ledarskap, samarbete och resultatfokus.
