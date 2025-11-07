Fortsatta bedrägerier mot äldre

Runt om i länet rapporteras just nu om nya bedrägeriförsök där äldre personer utsätts av gärningsmän som utger sig för att vara poliser.

Bedragarna inleder ofta med att skicka ett sms som ser ut att komma från ”Polisens SMS”, följt av ett samtal från ett dolt nummer. I samtalet uppges att mottagaren har blivit utsatt för ett brott eller att deras person- eller bankuppgifter förekommer i en utredning. Därefter uppmanas de att samla ihop sina värdesaker för att dessa ska hämtas upp av ”polisen”.

– Dessa bedragare använder sig av polisens ord och begrepp som vi använder i vardagen när vi är i kontakt med allmänheten. Det är oroväckande att man utger sig för att vara polis, eftersom det riskerar att skada förtroendet för myndigheten, säger Dick Johansson, operativ koordinator vid polisens nationella driftcenter.

Polisen uppger att bedragarna ofta försöker hålla den uppringda kvar i samtalet under lång tid för att förhindra kontakt med anhöriga eller riktig polis. Syftet är att stressa och skrämma den som blir kontaktad att lämna ifrån sig guld och värdesaker.