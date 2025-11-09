Fortsatt klar majoritet kvinnor som vabbar

Föräldrar i Sigtuna fortsätter att dela vabben ojämställt. Under de senaste tolv månaderna stod männen för 38 procent av alla vabbdagar i kommunen – den lägsta andelen på över tio år, enligt Försäkringskassan.

November innebär starten på vabbsäsongen, och föräldrar i Sigtuna kommun väntas vara hemma med sjuka barn omkring 4 300 dagar bara den här månaden. Liksom i övriga landet är det framför allt mammorna som stannar hemma, medan papporna i allt mindre utsträckning tar ut tillfällig föräldrapenning, enligt siffror som Newsworthy sammanställt.

Under pandemin ökade männens andel av vabben, men sedan 2021 har utvecklingen vänt. Kvinnor vabbar mer än män i alla inkomst- och yrkesgrupper, och bara i familjer där kvinnan tjänar mer än mannen tar pappan en något större del av dagarna.

Att kvinnor vabbar mer syns också i den större andelen ensamstående mammor. I Sverige finns omkring 300 000 ensamstående mammor och knappt 100 000 ensamstående pappor. Även med hänsyn till det kvarstår skillnaden i uttaget av vabbdagar.