Fortsatt hög nivå av viltolyckor i Sigtuna

Viltolyckorna ligger på en fortsatt hög nivå i Sigtuna kommun. Hittills under hösten har 110 olyckor rapporterats in, att jämföra med ett tioårssnitt på omkring 93 för motsvarande period, enligt Newsworthy. Bara under vecka 47 inträffade 11 olyckor.

Under höstperioden är rådjursolyckor vanligast i kommunen, baserat på statistiken från de senaste tio åren. Flera av de rapporterade olyckorna har inträffat längs eller i närheten av E4, men ofta sker flest viltolyckor på väg 263 och andra mindre vägar. Forskning visar att olycksfrekvensen brukar vara som högst på vägar med runt 5 000 fordon per dygn.

Olycksstatistiken bygger på uppgifter från Nationella viltolycksrådet och sammanställs av Newsworthy. Eftersom rapporteringen sker i efterhand kan den innehålla viss fördröjning, och Trafikverket bedömer att det faktiska antalet viltolyckor är högre än vad statistiken visar, bland annat på grund av mörkertal.