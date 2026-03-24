Fortifikationsverket backar – skytteförening får vara kvar i Rosersberg
Det råder tvära kast inom Försvarsmakten. Skytteföreningen i Rosersberg får vara kvar, rapporterar Svensk Jakt.
Fortifikationsverket backar från uppsägningen av arrendeavtalet med en skytteförening i Rosersberg i Sigtuna kommun. Myndigheten uppger att beslutet fattades på felaktiga grunder och har bett föreningen om ursäkt, rapporterar Svensk Jakt. – Vi backar från beslutet som var taget utifrån olyckliga omständigheter, säger Rikard Nilsson.
Enligt Fortifikationsverket finns i nuläget inga planer för området och föreningen kan fortsätta sin verksamhet. Myndigheten uppger också att uppsägningen inte skett på uppdrag av Försvarsmakten.
