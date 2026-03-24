Fortifikationsverket backar – skytteförening får vara kvar i Rosersberg

Det råder tvära kast inom Försvarsmakten. Skytteföreningen i Rosersberg får vara kvar, rapporterar Svensk Jakt.

Fortifikationsverket backar från uppsägningen av arrendeavtalet med en skytteförening i Rosersberg i Sigtuna kommun. Myndigheten uppger att beslutet fattades på felaktiga grunder och har bett föreningen om ursäkt, rapporterar Svensk Jakt.
– Vi backar från beslutet som var taget utifrån olyckliga omständigheter, säger Rikard Nilsson.

Enligt Fortifikationsverket finns i nuläget inga planer för området och föreningen kan fortsätta sin verksamhet. Myndigheten uppger också att uppsägningen inte skett på uppdrag av Försvarsmakten.

Av Daniel Iskandar070-566 62 91
Lokalt stöd för Liberalernas nya linje

Politik Liberalerna i Sigtuna kommun har fortsatt stöd för partiledningen och partiledare Simona Mohamsson efter den nya linjen gentemot Sverigedemokraterna som presenterades förra veckan.

Märstabo döms för att ha kört i mittenfil på E4

Notiser En 35-årig bilist från Märsta får böter efter att polisen filmat honom köra länge i mittenfilen på E4 norr om Stockholm, utan att väja till höger. Tingsrätten konstaterar att föraren bröt mot trafikregler som få känner till, enligt experter.

Rosersbergs skytteförening hotas efter uppsagt arrende

Notiser Rosersbergs skytteförening i Tallmilan står inför en oviss framtid efter att Fortifikationsverket sagt upp arrendeavtalet för skytteanläggningen. Beskedet gäller från och med nu fram till den 31 oktober 2029, och föreningen har ännu inte fått någon konkret förklaring till beslutet.

Stor risk för gräsbrand under fredagen

Notiser SMHI varnar för risk för gräsbrand i Sigtuna kommun och övriga Svealand under fredagen. Risken är stor eller lokalt mycket stor i de snöfria områdena mellan klockan 11.00 och 16.00.

Sju av tio kan få skyddplats i kommunen

Notiser I Sigtuna kommun finns 269 skyddsrum med totalt omkring 37 100 platser, vilket motsvarar cirka 70 procent av kommunens invånare. Nu ska fler skyddade utrymmen identifieras i källare, garage och vägtunnlar, rapporterar Newsworthy.

Förslag om ny idrotts- och eventarena på Midgårdsfältet

Politik Kommunledningen har lagt ett förslag om att bygga en ny idrotts- och evenemangsarena på Midgårdsfältetet. Beslut fattas på kommunstyrelsen i mitten av april: - Sigtuna kommun ska skapa goda förutsättningar som möjliggör en meningsfull fritid för invånarna och tack vare den starka ekonomi som vi skapat kan vi nu göra det här, säger Mattias Askerson (M), kommunstyrelsens ordförande, till märsta.nu