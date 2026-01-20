Försvarets övningar kan höras i Sigtuna och Steninge
Boende i Sigtuna kommun kan under de närmaste dagarna komma att uppmärksamma buller och skottljud som hörs över stora delar av kommunen.
Under tisdagen hörde kraftigt buller, som explosioner, i Sigtuna. Ljuden kommer från militära övningar som genomförs vid Livgardet i Kungsängen. Övningarna inleddes under tisdagen och pågår till och med torsdag. Dessutom är övningar planerade även under lördagen. Enligt Försvarsmakten kan det förekomma kraftigt buller, framför allt mellan klockan 10 och 15 under vardagarna.
På grund av att ljudet kan färdas över fjärden finns risk att övningarna hörs i områden som Sigtuna, Märsta och Steninge. Försvarsmakten uppger att det rör sig om planerad övningsverksamhet inom ramen för den ordinarie utbildningen vid förbandet.
Politik Sigtuna kommun planerar att köpa fastigheten på Stationsgatan 4 i Märsta, där bland annat Campino Pizzeria & Salladsbar och Fritidsbanken i dag har sina verksamheter. Byggnaden har tidigare rymt verksamheter som Golden Memories och Kung Carl.
Politik Liberalerna i Sigtuna kommun vill flagga för Grönland runt om i kommunen, mot bakgrund av USA:s presidents utspel om att USA behöver Grönland: - Grönland är ett självstyrande område med ett eget folk och en tydlig rätt till självbestämmande. Vi vill att Sigtuna kommun, precis som vi gör med Ukraina, även ska visa stöd för våra nordiska grannar när dessa rättigheter ifrågasätts, säger gruppledare Pernilla Bergqvist i ett uttalande.
Nyheter Tullverket har nu placerat sin första renodlade sedelhund på Arlanda flygplats som en del av arbetet mot organiserad brottslighet och illegal penninghantering. Hunden är tränad att upptäcka kontanter som förs in eller ut ur landet utan att anmälas.
Nyheter Under onsdagen meddelades att utvisningar till Iran kan stoppas tillfälligt på grund av den rådande inrikespolitiska situationen. Det innebär att märstabon Ayla som riskerar utvisning för tillfället stannar kvar i Sverige.
Nyheter Det tidigare EXPO-området i Skepptuna kan komma att användas för militär verksamhet. Marken har nyligen köpts av Fortifikationsverket, som ansvarar för fastigheter som används av Försvarsmakten.
Politik Region Stockholm planerar att elektrifiera bussdepån i Märsta. Det innebär att depån ska anpassas för att kunna ta emot och ladda elbussar. Totalt handlar det om 102 elbussar som ska börja trafikera området när Region Stockholm tar över busstrafiken i egen regi år 2029.
Nyheter Myndigheten för yrkeshögskolan har beviljat Sigtuna kommuns ansökan om att starta en yrkeshögskoleutbildning inom flygteknik. Beslutet kom under gårdagen och innebär att kommunen efter flera års arbete nu får tillstånd att bedriva utbildningen.