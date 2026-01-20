Försvarets övningar kan höras i Sigtuna och Steninge

Boende i Sigtuna kommun kan under de närmaste dagarna komma att uppmärksamma buller och skottljud som hörs över stora delar av kommunen.

Under tisdagen hörde kraftigt buller, som explosioner, i Sigtuna. Ljuden kommer från militära övningar som genomförs vid Livgardet i Kungsängen. Övningarna inleddes under tisdagen och pågår till och med torsdag. Dessutom är övningar planerade även under lördagen. Enligt Försvarsmakten kan det förekomma kraftigt buller, framför allt mellan klockan 10 och 15 under vardagarna.

På grund av att ljudet kan färdas över fjärden finns risk att övningarna hörs i områden som Sigtuna, Märsta och Steninge. Försvarsmakten uppger att det rör sig om planerad övningsverksamhet inom ramen för den ordinarie utbildningen vid förbandet.