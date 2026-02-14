Första spadtaget planeras för vattenland i Rosersberg

Redan i år kommer byggstart att ske för Vattenlandet i Rosersberg. Byggtiden är sedan cirka 30 månader

Första spadtaget för det planerade inomhusvattenlandet i Rosersberg kan tas senare i år. Det uppger exploatören Vi Invest AB. Enligt Sigtuna kommun pågår projektering och förberedande arbete inför byggstarten. Om tidsplanen håller väntas byggtiden bli cirka 30 månader. I den första etappen uppförs själva vattenlandet. Det planerade hotellet byggs i ett senare skede. Anläggningen ska uppföras i området intill E4 mellan Norrsundavägen och Rosersbergs villastad.