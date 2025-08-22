Första spadtaget för nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta

Den 1 september tas det första spadtaget för kultur- och aktivitetscentret vid Valsta torg. Bygget markerar starten på en ny mötesplats som efter en längre tids planering nu går in i byggfasen.

Vid evenemanget deltar kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M), kultur- och fritidsnämndens ordförande Lars Björling (SfS), representanter från Sigtuna kommun och byggföretaget Veidekke. Även lokala skolklasser medverkar under förmiddagen.

Programmet inleds klockan 10.00 med tal av företrädare för kommunen och entreprenören. Därefter följer uppträdande från Kulturskolan innan det första spadtaget tas klockan 10.30. Besökare bjuds också på fika och aktiviteter.