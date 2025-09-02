Första spadtaget för kultur- och aktivitetscenter i Valsta
På torsdagen togs det första spadtaget för det nya kultur- och aktivitetscentret vid Valsta torg. Ceremonin samlade invånare, elever, företagare och förbipasserande som ville vara med när bygget officiellt startade.
Kommunstyrelsens ordförande Mattias Askerson (M) deltog vid spadtaget tillsammans med elever från Sagaskolan, Eddaskolan och Brage förskola. Han betonade att satsningen framför allt är till för de yngre invånarna i området. – Det var väldigt roligt att äntligen kunna ta det första spadtaget för det nya kultur- och aktivitetscentret. Särskilt roligt att så många barn från de närliggande skolorna var på plats och tog del av ceremonin. Det är ju framför allt de som kommer få möjlighet att nyttja byggnaden när den är klar, sade Askerson.
Barnen fick själva delta i spadtaget och några passade även på att leta efter ”skatter” i en grushög – en lekfull symbol för det som väntar när byggnaden öppnar.
Enligt kommunens planering ska centret stå klart hösten 2026 och fungera som en mötesplats för både barn, unga och vuxna. Samhällsbyggnadschef Peter Andersson beskrev byggstarten som en viktig milstolpe. – Efter flera års omfattande förarbete är byggstarten en efterlängtad milstolpe och jag tror att många med mig känner en stor glädje inför att äntligen få se den här nya mötesplatsen växa fram i verkligheten, sade han.
