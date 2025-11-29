Första julmarknaden i Sigtuna stad startar i morgon

I morgon, söndag, inleds den första av fyra julmarknader i Sigtuna stad. Marknaden pågår mellan klockan 11 och 16 och bjuder på ett brett program av aktiviteter, försäljning och julstämning.

Programmet finns tillgängligt på Destination Sigtunas webbplats. Sigtuna är en liten stad med begränsade parkeringsmöjligheter, särskilt under mitt på dagen. Besökare uppmanas att i första hand använda kollektivtrafik, men det finns även parkeringsplatser vid närliggande skolor och förskolor, SSHL, Prästängshallarna, Stora Brännbo och grusplanen vid Tivolivägen/Bäckvägen. Parkering är gratis förutom de platser som sköts av Aimo Park.

SL:s busslinje 575 kör enligt ordinarie rutt, medan linjerna 570 och 579 har omlagd körväg under julmarknaden och stannar vid hållplats Ragvaldsbovägen.

Arrangörerna rekommenderar besökare att komma tidigt eller sent under dagen för en lugnare och mer stämningsfull upplevelse.