Första julmarknaden i Sigtuna stad startar i morgon

I morgon, söndag, inleds den första av fyra julmarknader i Sigtuna stad. Marknaden pågår mellan klockan 11 och 16 och bjuder på ett brett program av aktiviteter, försäljning och julstämning.

Programmet finns tillgängligt på Destination Sigtunas webbplats. Sigtuna är en liten stad med begränsade parkeringsmöjligheter, särskilt under mitt på dagen. Besökare uppmanas att i första hand använda kollektivtrafik, men det finns även parkeringsplatser vid närliggande skolor och förskolor, SSHL, Prästängshallarna, Stora Brännbo och grusplanen vid Tivolivägen/Bäckvägen. Parkering är gratis förutom de platser som sköts av Aimo Park.

SL:s busslinje 575 kör enligt ordinarie rutt, medan linjerna 570 och 579 har omlagd körväg under julmarknaden och stannar vid hållplats Ragvaldsbovägen.

Arrangörerna rekommenderar besökare att komma tidigt eller sent under dagen för en lugnare och mer stämningsfull upplevelse.

Av Erik Karlsson

Hampus Busk prisas – började sin bana på Sigtuna museum

Kulturnyheter Kulturhistorikern Hampus Busk tilldelas årets Clarence Morberg-pris för sitt arbete med att tillgängliggöra stadens historia och kulturarv för en bred publik. Priset delas ut för att uppmärksamma hans drivkraft att förankra samhällsbyggande i platsens historiska sammanhang.

Sigtuna 44:a i landet som konstkommun

Kulturnyheter Sigtuna kommun hamnar på plats 44 när årets ranking av landets konstkommuner presenteras. Rankingen görs av KRO/KIF och bygger på hur kommunerna arbetar med konst, kultur och stöd till konstnärer.