Foto: Jamshid Jamshidi

Första förlusten för Skånela

Skånela förlorade den tidiga seriefinalen borta mot Kroppskultur med 26–29 (10–12).

Trots förlusten behåller Märstalaget serieledningen, men avståndet till tvåan Kroppskultur minskade nu till en poäng.

Matchen var jämn genom stora delar, men hemmalaget hade ett litet övertag som de lyckades hålla hela vägen till slutsignalen.

För Skånela svarade Max Broman för sju mål, medan Jesper Forslund och Elias Lundstad gjorde fem vardera. Tobias Johansson, David Källemyr och Filip Tapper nätade två gånger var.

Nästa match för Skånela spelas hemma mot Aranäs på söndag den 9 november klockan 15.00.

Av redaktion@marsta.nu
