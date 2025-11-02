Första förlusten för Skånela

30 okt kl. 12:04
Fotboll Det blir spel i division 4 nästa säsong för Rosersbergs IK:s herrar.
30 okt kl. 07:05
Ishockey Wings föll med klara 5-1 borta mot Hudiksvall på onsdagskvällen.
27 okt kl. 10:08
kampsport I helgen deltog taekwondoutövarna Nazaah Waliullah, Izabella Källstrand och Tea Karlberg i världsrankingtävlingen Dracula Open i Bukarest, som har G1-status.
26 okt kl. 17:42
Ishockey Wings vann hemma mot Piteå efter en stark avslutning.
26 okt kl. 14:23
Ridning Caroline Darcourt från Rosersberg är en av nominerade i kategorin Årets prestation på Ryttargalan den 26 november. Galan hålls på Nalen i Stockholm och hyllar ridsportens höjdpunkter och hjältar.
26 okt kl. 11:00
Ishockey Efter att Wings tidigare i höst fått uppskov med hyresbetalningar till kommunen har flera medlemmar reagerat på höjda spelaravgifter i föreningen.
25 okt kl. 18:59
Ishockey Boden för starka för Wings Boden blev numret för stort när Wings förlorade med 4–7 på hemmais.
23 okt kl. 18:23
Handboll Skånela IF fortsätter segersviten i herrallsvenskan efter att ha vunnit med 46–44 borta mot Tyresö.
23 okt kl. 06:57
Ishockey Wings HC får mer tid på sig att betala sina skulder till Sigtuna kommun. Kultur- och fritidsnämnden har beslutat att ge klubben ett års paus i avbetalningsplanen och skjuta upp årets hyresbetalning på 300 000 kronor till december 2025.
22 okt kl. 14:43
Innebandy Sigtuna IF är vidare till regionslutspel i USM efter tre raka segrar den gångna helgen, bland annat derbyt mot RA19 med 10-4.
20 okt kl. 10:49
Friidrott IFK Märsta stod för fina insatser under veteran-EM i friidrott på Madeira den 8–19 oktober.
19 okt kl. 15:36
Handboll I lördags var det dubbelmöte mellan Skånela-Lugi i både herr- och damallsvenskan.
18 okt kl. 08:05
Ishockey Wings hade en tuff kväll borta mot Strömsbro i Hockeyettan.
14 okt kl. 07:01
kampsport Kim Taekwondo imponerade på nationell nivå. Under helgens deltävling av Svenska Cupen 2 i Malmö tog klubbens elitlag hem totalt fem medaljer – två guld, ett silver och två brons.
12 okt kl. 17:06
Handboll Skånela tog sin fjärde raka seger i allsvenskan efter att ha besegrat Varberg med 26–20 på lördagen. Märstalaget tog ledningen tidigt och höll den genom hela matchen.
11 okt kl. 18:34
Handboll Skånela stod för en stark insats hemma mot AIK i damallsvenskan men fick till slut se sig besegrat med 29–32 efter en svängig match.
11 okt kl. 18:21
Fotboll RIK vann sin match mot Alsike men var beroende av att Almunge skulle tappa poäng mot Almunge för att gå direkt upp i fyran.
11 okt kl. 08:03
Fotboll Barn från Sigtuna IF P/F-17 fick gå in med svenska och schweiziska landslaget i samband med fredagens VM-kval.
9 okt kl. 07:19
Ishockey Wings tog en säker seger mot Surahammar i onsdagens match i Hockeyettan. Slutresultatet skrevs till 4–1 efter en stark laginsats, där hemmalaget dominerade spelet från den andra perioden och framåt.
5 okt kl. 19:10
Ishockey Wings fick en tung start borta mot Forshaga på onsdagskvällen och föll till slut med 5–1.
5 okt kl. 08:11
Fotboll Rosersbergs IK besegrade Enköping United med 4–2 i säsongens näst sista omgång. Segern innebär att Rosersberg fortfarande har chans att vinna serien inför avslutningen nästa helg.
2 okt kl. 13:11
Ishockey Sollentuna HC tog tre poäng i HockeyEttan-premiären genom att besegra Wings HC med 2–1 hemma den 1 oktober.
29 sep kl. 07:29
Fotboll Märsta IK avslutade division 4-säsongen med att besegra Börje hemma på Midgårdsvallen. Matchen slutade 3–2 efter en dramatisk andra halvlek.