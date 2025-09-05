Första Däckbytar-SM avgjort i Arlandastad

Den 4 september arrangerades den första upplagan av Däckbytar-SM i Arlandastad. Inför stor publik fick tio finalister från hela landet visa sina kunskaper och färdigheter i däckbytarhantverket.

Finalisterna hade kvalificerat sig genom ett rikstäckande teoriprov med frågor om bland annat däckens konstruktion, montering, balansering, arbetsmiljö och trafiksäkerhet. I finalen väntade praktiska moment som hjulskifte, demontering och montering av däck samt balansering.

Juryn bedömde deltagarna utifrån 24 kriterier, där metodik, säkerhet och kvalitet vägdes in lika tungt som snabbhet.

Segern gick till Jimmy Lemheden från Vellinge, följd av Johan Landegren från Köping och Per Nordgren från Örebro.