Förslag om ny trafikplats i Väsby för att underlätta trafiken på E4:an

Upplands Väsby kommun vill se en ny trafikplats vid E4 för att underlätta trafiken till och från Arlanda.

Kommunen pekar särskilt på Hammarby, där en bro över E4 i höjd med Väsbyvägen och Hammarby Apotek skulle kunna minska köerna längs sträckan mellan Upplands Väsby och Rosersberg.

Tanken är att trafikplatsen ska kopplas till den planerade breddningen av E4 mellan trafikplats Glädjen och Arlanda. Kommunen menar att det skulle ge både bättre flöden och ekonomiska vinster, samtidigt som det stärker det lokala och regionala trafiknätet.

Utöver trafikplatsen vill kommunen se fler satsningar för Arlanda, bland annat en förlängd Roslagsbana, bättre koppling mellan Märsta och Arlanda samt funktionella resecentrum i området.