Förslag om ny trafikplats i Väsby för att underlätta trafiken på E4:an
Upplands Väsby kommun vill se en ny trafikplats vid E4 för att underlätta trafiken till och från Arlanda.
Kommunen pekar särskilt på Hammarby, där en bro över E4 i höjd med Väsbyvägen och Hammarby Apotek skulle kunna minska köerna längs sträckan mellan Upplands Väsby och Rosersberg.
Tanken är att trafikplatsen ska kopplas till den planerade breddningen av E4 mellan trafikplats Glädjen och Arlanda. Kommunen menar att det skulle ge både bättre flöden och ekonomiska vinster, samtidigt som det stärker det lokala och regionala trafiknätet.
Utöver trafikplatsen vill kommunen se fler satsningar för Arlanda, bland annat en förlängd Roslagsbana, bättre koppling mellan Märsta och Arlanda samt funktionella resecentrum i området.
Politik Liberalerna i Sigtuna – Lars Naur, Helen Kavanagh Berglund och Bo Danielsson – deltar under hela dagen på partiets landsmöte för att rösta, debattera och bevaka frågor som påverkar både partiet nationellt och utvecklingen i Sigtuna kommun.
Nyheter Enligt ett pressmeddelande från Riksdagens ombudsmän (JO) har Vård- och omsorgsnämnden vid flera tillfällen avslagit en ansökan om personlig assistans enligt LSS, trots att förvaltningsrätten upprepade gånger slagit fast att den enskilde hade rätt till insatsen och återförvisat ärendet för att bara pröva omfattningen av behovet.
Notiser Försvarsmaktens tjänstehund Terro, som försvann från övningsfältet i Rosersberg utanför Märsta på tisdagen vid 14-tiden, har nu hittats. Hunden lokaliserades under onsdagen i närområdet och kunde tas om hand av personal från Försvarsmakten.