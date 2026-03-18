Förslag om ny idrotts- och eventarena på Midgårdsfältet

Kommunledningen har lagt ett förslag om att bygga en ny idrotts- och evenemangsarena på Midgårdsfältetet. Beslut fattas på kommunstyrelsen i mitten av april: - Sigtuna kommun ska skapa goda förutsättningar som möjliggör en meningsfull fritid för invånarna och tack vare den starka ekonomi som vi skapat kan vi nu göra det här, säger Mattias Askerson (M), kommunstyrelsens ordförande, till märsta.nu

Det är sedan tidigare beslutat att Vikingahallen ska byggas om till en matcharena för att möta Svenska handbollsförbundets krav, men under projektets gång har nya omständigheter gjort att kraven inte kunde uppfyllas. Därför föreslår kommunledningen nu både en upprustning och uppbyggnad av en ny idrotts- och evenemangsarena på Midgårdsfältet. Bakgrunden är Skånela IF:s behov för att möta förbundets krav på att spela matcher i högsta ligan i Märsta. Skånela behöver annars söka dispens.

– En ny fullstor idrottshall och arena på Midgårdsfältet är något som Skånela IF och övriga föreningslivet önskat länge. Den möjliggör för elitidrott med spel i Handbollsligan men också bättre förutsättningar för våra barn och ungdomar oavsett idrott. Att vi också får behålla Vikingahallens två fullstora hallar med en renovering är jackpot, säger Jimmy Karlsson, klubbchef i Skånela.

Den nya hallen planeras att byggstartas under första kvartalet 2027, med en möjlig invigning i slutet av samma år. Den beräknade investeringskostnaden uppgår till 140 miljoner kronor.

– En väl utbyggd idrotts- och fritidsverksamhet skapar förutsättningar för friskare invånare och social hållbarhet samtidigt som det främjar integration och fungerar förebyggande mot utanförskap och kriminalitet, säger gruppledarna i (M), (KD), (SfS) och (SD) i ett gemensamt uttalande. Vi kan också skapa ekonomiska och sociala vinster genom en bra arena för evenemang, föreningsutveckling och tillfällen för att väcka intresse för idrott hos fler barn och unga.

Den nya hallen ska ge ökad publikkapacitet och anpassas för tv-sändningar, vilket enligt planerna kan möjliggöra högre seriespel och landskamper i kommunen. Samtidigt lyfts behovet av fler träningsytor för breddidrotten, där kortare köer och bättre tillgång för föreningar, skolor och motionärer är en del av målsättningen.

I mål och budget för 2026 föreslår vi att en ”Hälsans dag” ska äga rum årligen för att inspirera fler unga att engagera sig i fritidsaktiviteter och på så sätt skapa trygghet och integration. Det är ett bra exempel på en aktivitet som kan komma att äga rum i den nya arenan, säger Mattias Askerson.