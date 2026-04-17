Förslag om längre giltighetstid på SL-biljett

Miljöpartiet vill förlänga giltighetstiden för SL:s enkelbiljett från 75 till 90 minuter. Förslaget är en del av partiets politik inför valet i Region Stockholm.

Enligt partiet handlar det om att bättre anpassa biljetten till resor i ett stort län där byten och längre restider är vanliga. I dag kan resenärer i vissa fall behöva köpa två biljetter för en och samma resa om tiden inte räcker.

Förslaget väntas få störst betydelse för pendlare i länets ytterområden, där restiderna ofta är längre och byten fler.

Om förslaget blir verklighet innebär det att resenärer får längre tid på sig att genomföra sin resa utan att behöva köpa en ny biljett.