Förslag om expressbussar till Arlanda – Märsta pekas ut som knutpunkt

Kristdemokraterna i Region Stockholm föreslår att expressbussar till Stockholm Arlanda Airport ska införas och ingå i det ordinarie SL-systemet. Förslaget innebär att resenärer ska kunna ta sig till flygplatsen med SL-kort.

Bakgrunden är kritik mot att det i dag upplevs svårt att resa kollektivt till Arlanda. I en statlig utredning lyfts tillgängligheten som en viktig faktor för flygplatsens konkurrenskraft.

Enligt förslaget ska direktbussar trafikera flera delar av länet, där Märsta pekas ut som en av hållplatserna. Även Sigtuna omfattas, vilket innebär att kommunen får fler direkta kopplingar till Arlanda.

Planen är att bussarna ska börja rulla i samband med tidtabellsskiftet i december 2026. En förutsättning är att första etappen av Förbifart Stockholm öppnar, vilket väntas korta restiderna från nordvästra Stockholm.

Förslaget ska nu beredas i regionens trafiknämnd.