Förslag om boulebana i Sätunaparken

En boende vid Sätunaparken i Märsta har lämnat in ett medborgarförslag om att anlägga en boulebana i parken.

Personen konstaterar att Sätunaparken är ett välbesökt område, men påpekar att möjligheten att spela boule saknas. Förslagsställaren föreslår att boulebana kan placeras vid Pergolan, nära lekplatsen eller vid utegymmet. Syftet är att skapa en plats där boende, särskilt äldre i området, kan samlas för lättsam motion och gemenskap under de varmare månaderna.