Förseningar på Arlanda efter vädret – påverkan väntas resten av dygnet
Väderförhållandena orsakar förseningar i flygtrafiken på Arlanda. Under kvällen är majoriteten av de närmast avgående flygen försenade.
Flera flygavgångar från Arlanda blev försenade under eftermiddagen och kvällen till följd av vädret. Förseningarna uppgår till omkring 40–60 minuter, samtidigt som flygtrafiken i övrigt fortsätter att fungera, enligt Swedavias presstjänst, rapporterar SVT.
Vid 17.30 uppgav Swedavia för SVT att man räknade med fortsatt påverkan på flygtrafiken under resten av trafikdygnet. Vid 19-tiden var nio av de tio närmast planerade avgångarna försenade.
