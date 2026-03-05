Foto: Pressbild/SL

Förseningar i pendeltågstrafiken efter stopp i Häggvik

Pendeltågstrafiken mot Märsta påverkas under förmiddagen efter ett tidigare stopp mellan Rotebro och Häggvik.

Enligt SL förekommer förseningar på upp till 30 minuter på pendeltågslinjerna 40 och 41. Stoppet berodde på en trafikhändelse och hävdes vid 10.20.

Trots att trafiken åter är igång saknas prognos för när tågen kan gå enligt ordinarie tidtabell igen.

Resenärer uppmanas att kontrollera sin resa via SL:s app eller webbplats, eftersom tåg kan ställas in eller köra förbi stationer med kort varsel.

Av redaktion@marsta.nu

