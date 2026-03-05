Förseningar i pendeltågstrafiken efter stopp i Häggvik

5 mar kl. 08:22
Blåljus En man greps under natten i Märsta misstänkt för grovt olaga hot och skadegörelse.
5 mar kl. 06:21
Notiser Morgonkollen - 5 mars!
4 mar kl. 21:58
Blåljus En man i 60-årsåldern misstänks för ringa bedrägeri efter en händelse i en matbutik i Märsta på onsdagseftermiddagen.
4 mar kl. 13:14
Blåljus En brand i en personbil vid avfarten från E4 mot Arlanda skapade köer mot flygplatsen på onsdagsmorgonen. Vid 07.40 var bilen bärgad och samtliga körfält öppnades igen.
4 mar kl. 06:26
Notiser Morgonkollen onsdag 4 mars
3 mar kl. 17:30
Blåljus En polisbil och ett arbetsfordon krockade under eftermiddagen.
3 mar kl. 15:41
Notiser Det råder stor till mycket stor risk för gräsbrand i snöfria områden under onsdagen den 4 mars mellan klockan 11.00 och 19.00. Varningen omfattar östra Svealand, där Sigtuna kommun ingår.
3 mar kl. 11:11
Notiser En man i 25-årsåldern från Märsta har häktats på sannolika skäl misstänkt för grovt narkotikabrott.
3 mar kl. 05:51
Notiser Morgonkollen - 3 mars!
2 mar kl. 17:02
Notiser SAS ställer in alla flyg till och från Israel och Libanon fram till den 16 mars på grund av konflikten i Mellanöstern. Fler än 4 000 svenskar är strandsatta i regionen.
2 mar kl. 16:16
Nyheter En person från Sigtuna är häktad på sannolika skäl misstänkt för mord, grovt vapenbrott och försök till mord i Handen, Haninge kommun.
2 mar kl. 15:45
Notiser Anhörigföreningen i Sigtuna kommun har hållit årsmöte och valt Susanne Grolander till ny ordförande
2 mar kl. 06:35
Notiser Morgonkollen måndag 2 mars
1 mar kl. 14:55
Blåljus En tjej i övre tonåren uppges ha blivit slagen av en taxichaufför i Märsta natten mot söndag, enligt unt.se.
1 mar kl. 05:54
Notiser Morgonkollen 1 mars
28 feb kl. 13:35
Nyheter Lodjursjakten i länet stoppas tills vidare efter beslut den 27 februari. Därmed kan den licensjakt som Länsstyrelsen i Stockholms län beslutat om inte starta den 1 mars som planerat.
28 feb kl. 13:20
Nyheter Den man i 20-årsåldern som häktades förra veckan misstänkt för deltagande i terroristorganisation arbetade samtidigt inom kommunal verksamhet, uppger SVT Nyheter.
28 feb kl. 10:53
Blåljus En man i 35-årsåldern greps misstänkt för rattfylleri i närheten av Arlanda under lördagsmorgonen.
28 feb kl. 06:17
Notiser Morgonkollen - 28 feb!
27 feb kl. 11:48
Nyheter Den 20-årig man med koppling till Märsta som har häktats av Attunda tingsrätt misstänks för deltagande i en högerextrem terroristorganisation.
27 feb kl. 06:16
Notiser Morgonkollen - 27 feb!
26 feb kl. 13:20
Blåljus En kvinna i 40-årsåldern har anhållits misstänkt för försök till grov misshandel efter en händelse i en lägenhet i Märsta natten mot torsdag, enligt unt.se.
26 feb kl. 10:27
Nyheter Tullverket begär ökade anslag de kommande åren och lyfter behovet av mer resurser för att klara EU:s nya krav och stärka arbetet mot organiserad brottslighet. Myndigheten lämnar nu sitt budgetunderlag till regeringen.