Försäkringsbolaget: Skydda din bostad vid skyfall

Idag söndag väntas mer regn och för andra gången den här veckan är det varning för Skyfall. Försäkringsbolaget Folksam ger tips om hur man kan skydda sin fastighet.

SMHI har utfärdat orangea och gula varningar för skyfallsliknande regn i Götaland och Svealand på söndagen, vilket innebär stor risk för översvämningar. Villaägare är särskilt utsatta då vatten ofta tränger upp genom avloppsledningar eller in via ventiler, fönster, dörrar och garageportar. Folksam rapporterar att över hälften av översvämningsskadorna i villor uppstår på detta sätt. Erik Arvidsson, skadeförebyggare på Folksam, betonar vikten av att placera lösöre minst 50 cm ovanför golvet och att rensa dagvattenbrunnar, hängrännor samt golvbrunnar i trappnedgångar. Andra tips inkluderar att kontrollera tätheten i källardörrar och garageportar, se över stuprör och hängrännor, och säkerställa att ventiler i husgrunden är täta. Det är också viktigt att undvika onödiga resor och hålla sig uppdaterad via kommunala och lokala väderrapporter.