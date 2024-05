Gun Eriksson har avlidit

Förre fullmäktigeordföranden och socialdemokraten Gun Eriksson har hastigt avlidit.

Gun Eriksson avled hastigt under torsdagen. Gun Eriksson var odensalabon som var lokalpolitiskt engagerad i flera decennier samt verkade även som statssekreterare för Socialdemokraterna. I Sigtuna kommun har Gun även haft poster som kommunfullmäktiges ordförande. Så sent som 2018-19 verkade hon som kommunalråd i opposition när Marie Axelsson kallades in i Riksdagen som ersättare. Gun Eriksson var lärare i grunden och en stark allmänpolitiker som dock brann särskilt mycket för skolfrågorna. Gun Eriksson blev 75 år gammal.

– Jag kommer att minnas Gun som en oerhört kompetent och lojal vän och partikamrat som alltid ställde upp när det behövdes. Hon hade en tydlig kompass, var alltid ärlig och rak, minns partikollegan och oppositionsrådet Marie Axelsson.