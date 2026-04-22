Foto: Jamshid Jamshidi

Förrådsinbrott i Märsta

Polisen larmades på tisdagskvällen till Södergatan i Märsta efter uppgifter om ett pågående förrådsinbrott.

Enligt uppgifter från Polisen ska flera personer ha setts bryta upp dörrar till en fristående förrådsbyggnad mellan bostadshusen. Flera patruller skickades till platsen, men gärningsmännen lämnade innan polisen hann fram.

I nuläget har ingen gripits. Polisen har upprättat en anmälan om stöld genom inbrott, men det är oklart vad som har stulits.

Av Erik Karlsson
Mord i Sigtunafjärden

51-årig man åtalas för mordet

Nyheter Åklagare har i dag väckt åtal mot en 51-årig man för mord på en kvinna som hittades död i en vak i Sigtunafjärden i januari 2015 i Sigtuna.