Förluster för Rosersberg och Sigtuna IF

Både Sigtuna IF och Rosersbergs IK föll under fredagen i sina matcher.

I division 4 möttes Roslagsbro och Rosersbergs IK, där Rosersbergs IK förlorade med 5-1. Roslagsbro ledde med 2-0 i halvtid och utökade sin ledning till 3-0 under den andra halvleken. I den 54:e minuten reducerade Joakim Brolund för Rosersbergs IK, men Roslagsbro gjorde ytterligare två mål innan matchen var över. Detta var Rosersbergs sjunde raka förlust, och laget ligger nu fem poäng från säker mark i tabellen.

I division 6 Västra möttes Elvan och Sigtuna IF, där Sigtuna IF förlorade med 4-1. Elvan ledde med 2-1 i halvtid. Sigtunas mål gjordes av Philip Strauss och innebar 2-1. Under den andra halvleken gjorde Elvan två raka mål. Sigtuna IF ligger på sjätte plats i tabellen med sju poäng. Den 3 juni möter de serieledaren Enköping United.