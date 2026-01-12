Förlust i jämn hemmamatch

Skånelas damer föll igen, denna gång vann Alingsås i Vikinhahallen.

Damerna föll hemma mot Alingsås HK med 25–27 efter 11–13 i paus. Matchen var jämn inför 147 åskådare i Vikingahallen, men gästerna hade ett litet övertag större delen av tiden. Hemmalaget kvitterade som närmast till 18–18 i andra halvlek, men nådde inte ikapp. Bästa målskytt i hemmalaget blev Kinga Kozdra med sex mål.