Förlust för Skånela mot Lugi

Skånela IF:s damlag förlorade bortamatchen mot LUGI under Trettondagen. Matchen spelades i Lund och slutade 38–27 till hemmalaget, efter 19–9 i paus.

LUGI tog tidigt grepp om matchen och gick upp i ledning redan under de första minuterna. Trots att Skånela skapade flera avslutslägen hade laget svårt att få utdelning, samtidigt som hemmalaget successivt ökade sitt övertag. I paus var ställningen 19–9.

Den andra halvleken blev målmässigt jämnare, men LUGI behöll kontrollen över matchen och ledde som mest med 15 mål. Slutresultatet skrevs till 38–27.

Nästa match för Skånela spelas på hemmaplan i Vikinghallen på lördag den 10 januari klockan 15.00, då Alingsås står för motståndet.

Skånelas målskyttar:
Kinda Kozdra 4, Vilma Wiberg 4, Fanny Eriksson 4, Caroline Kallio 3, Magdalena Krstic 3, Ebba Jansen 3, Felicia Steger 2, Mini Mowinski 1, Olivia Eketjäll 1, Alva Lindblom 1 och Flavia Melingula Johansson 1.

Av Erik Karlsson
herrallsvenskan

Skånela utklassade serieledaren

Handboll Skånela vann klart mot Lugi med 39–27 när Allsvenskan startade om på söndagen. Gästerna vände underläge till pausledning och kontrollerade sedan matchen i andra halvlek.

Skånela IF P14 klara för steg 3A i USM

Handboll Skånela IF:s pojkar 14 är klara för nästa omgång i USM efter två segrar under helgen. Laget säkrade avancemanget redan på lördagen och går in i steg 3A som ett av de topprankade lagen.

EXTRA

Kim Taekwondo tog tre SM-guld i Linköping

kampsport SM i taekwondo avgjordes i går i Linköping och Kim Taekwondo deltog med sex tävlande. Klubben tog totalt tre guld och två brons i årets sista rankingtävling inför landslagssäsongen 2026.

damallsvenskan

Skånela föll hemma mot Ystad

Handboll Skånela IF föll hemma mot Ystads IF HF i damernas Allsvenska möte den 29 november, där gästerna drog ifrån tidigt och vann med 35–28 efter 20–13 i paus.

SM i BMX avgörs i Märsta 2026

Cykel Svenska Cykelförbundet har beslutat att SM i BMX 2026 ska arrangeras i Märsta. Beslutet togs i samband med ett omfattande styrelsemöte där flera nationella mästerskap för kommande år fördelades.

Fyra judoutövare från kommunen tog medaljer på RM

kampsport Fyra judoutövare från Sigtuna kommun tog medaljer vid årets Riksmästerskap. Ariel Drottgren, Chinzorig Odkhuu och Lina Ejestrand deltog i mixlaget, som gjorde en stark insats och tog silver, efter att ha följt upp förra årets guld.

damallsvenskan

Seger även för damerna

Handboll Skånelas damlag tog sin första seger för säsongen genom en klar bortavinst mot HK Drott i Halmstad.