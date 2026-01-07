Förlust för Skånela mot Lugi

Skånela IF:s damlag förlorade bortamatchen mot LUGI under Trettondagen. Matchen spelades i Lund och slutade 38–27 till hemmalaget, efter 19–9 i paus.

LUGI tog tidigt grepp om matchen och gick upp i ledning redan under de första minuterna. Trots att Skånela skapade flera avslutslägen hade laget svårt att få utdelning, samtidigt som hemmalaget successivt ökade sitt övertag. I paus var ställningen 19–9.

Den andra halvleken blev målmässigt jämnare, men LUGI behöll kontrollen över matchen och ledde som mest med 15 mål. Slutresultatet skrevs till 38–27.

Nästa match för Skånela spelas på hemmaplan i Vikinghallen på lördag den 10 januari klockan 15.00, då Alingsås står för motståndet.