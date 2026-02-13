Foto: Johan Westerlind/Swedavia

Förbättrat resultat för Swedavia – Arlanda i centrum

Statliga Swedavia redovisar ett positivt resultat före skatt på 20 miljoner kronor för helåret 2025. Det framgår av bolagets bokslutskommuniké.

Resultatet innebär en förbättring med 273 miljoner kronor jämfört med föregående år. Nettoomsättningen ökade med 408 miljoner kronor till 6 801 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 324 miljoner kronor, en ökning med 298 miljoner kronor.

Under året reste drygt 33 miljoner passagerare till och från bolagets tio flygplatser, en ökning med 2,4 procent jämfört med 2024. Utrikesresandet ökade med 3,1 procent medan inrikesresandet låg kvar på samma nivå som året innan. I oktober var antalet utrikesresenärer på Stockholm Arlanda Airport högre än motsvarande månad 2019.

Arlanda stärkte sitt linjeutbud under året med 23 nya reguljära flyglinjer och 15 nya destinationer. Fyra nya flygbolag etablerade sig på flygplatsen. Under december beslutades att inleda detaljprojektering av en framtida Pir G samt en ny bagageanläggning och utökad incheckningskapacitet i Terminal 5. Planerad byggstart är om cirka två och ett halvt år.

Arlanda var under 2025 Europas mest punktliga flygplats enligt Eurocontrol och utsågs tillsammans med Köpenhamn till bästa flygplats i Europa av jämförelsesajten Hoppa.

Swedavia uppger även att incitamentsprogrammet för ökad användning av förnybart flygbränsle fortsatte under året. Sedan 2020 har bolaget investerat 140 miljoner kronor i rabatter till flygbolag som tankar hållbart flygbränsle vid bolagets flygplatser.

Av Erik Karlsson

