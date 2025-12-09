Förändringar i busstrafiken när vintertidtabellen införs

Den 14 december införs vintertidtabellen i SL-trafiken. Flera busslinjer i Sigtuna kommun får förändrade körvägar och utökade avgångar när den årliga tidtabellskorrigeringen träder i kraft.

Vintertidtabellen för 2026 börjar gälla den 14 december 2025. När SL gör sina årliga justeringar sker anpassningar utifrån resandemönster, befolkningsutveckling samt planerade och avslutade infrastrukturprojekt. För Sigtuna kommun innebär detta flera förändringar i busstrafiken.

Linje 538V får två extra avgångar på vardagsmorgnar för att avlasta befintlig trafik. På linje 575 förlängs den korta morgonturen som i dag går mellan Ekilla gård norra och Sigtuna busstation. Den kommer i stället att starta vid Märsta station.

Linje 579 börjar trafikera genom Sigtuna stadsängar och får en ny hållplats med samma namn. Linje 583 slutar trafikera Tomta under dagtid och kör i stället den ordinarie sträckan Märsta station–Arlanda–Märsta station, på grund av lågt resande till och från Tomta. Resenärer hänvisas i stället till linje 579. Linje 583 får även en ny morgonavgång på vardagar.

Linje 584 får ett utökat trafikutbud med fler avgångar. Under vardagsmorgnar kommer linjen att gå var 15:e minut i stället för var 30:e minut. Under kvällstid utökas trafiken till 30-minuterstrafik, jämfört med dagens timtrafik.