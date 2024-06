För tusende gången – hållbarhet är inte enbart klimat- och plakatpolitik

Vi vet inte vad som är mest beklagligt, att småpartierna i oppositionen i Sigtuna inte förstår innebörden av ordet hållbarhet och envisas med att tro att det endast handlar om klimat-, miljö- och plakatpolitik. Eller att de försöker få dig som läsare att tro något som inte alls stämmer.

För att försöka reda ut några av de frågetecken som finns hos oppositionens småpartier börjar vi som följer. I mål och budget för 2024 beslutades att hållbarhetsmålet skulle integreras i samtliga övergripande mål eftersom hållbarhetsarbetet ska genomsyra alla verksamheter och integreras i servicen till kommuninvånarna och andra samhällsaktörer aktiva i kommunen.

Sigtunas tre övergripande mål är en stabil och hållbar kommunal ekonomi, tjänster av hög kvalitet och en hållbar samhällsutveckling samt en attraktiv och hållbar arbetsgivare. Därmed ska hänsyn tas till såväl ekonomisk, social som miljömässig hållbarhet i allt kommunen gör. På så sätt kan Sigtuna ge förutsättningar för att stärka kopplingen mellan kommunfullmäktiges mål och de globala målen i Agenda 2030.

Att oppositionens småpartier påstår att vi skulle ha avvecklat arbetet med social hållbarhet är en direkt lögn eller kanske ett bevis på deras okunskap eller ovilja att förstå. Liberalerna (L) och Centerpartiet (C) verkar ha glömt att de till och med har varit med i framtagandet av den största satsningen på social hållbarhet i kommunens historia, Samhällsbyggnadslyftet. Ett högt prioriterat arbete som pågår med oförändrad fart och precis tagit ett stort kliv framåt med godkännandet av detaljplanen för Kultur- och aktivitetscentret i Valsta.

Att styra en kommun är en komplicerad och omfattande uppgift. Kommunpolitiker ska inte styra på detaljnivå, utan de ska förmedla sina visioner och mål genom att ge uppdrag i styrdokument och budgetförutsättningar. Regelbundna uppföljningar och utvärderingar ska göras och om något inte fungerar som förväntat måste förändringar ske.

Kommunledningen har varit väldigt tydlig med prioriteringen av alla tre målen i uppbyggnaden av målstyrningssystemet. Inte minst genom att tydligt koppla det till Agenda 2030-målen, men hur detta sedan organisatoriskt och rent praktiskt kopplas till det dagliga arbetet är kommundirektörens och förvaltningschefernas jobb att avgöra.

När L och C ingick i kommunledningen och Sigtuna hade ett Agenda 2030-utskott var hållbarhetsarbetet delegerat till en politiker som trots regelbundna påstötningar om att rapportera läget inom sitt ansvarsområde i princip aldrig hade något att rapportera. Kommunstyrelsens ordförande och övriga kommunledningen invaggades i en tro att allt var under kontroll, men det visade sig inte vara fallet och det finns tjänstemän som vittnade om att det saknades politisk styrning. För den här kommunledningen är hållbarhet, all hållbarhet, viktig och en prioriterad del i utvecklingen av kommunen och arbetet får inte slarvas bort. Det är just därför har vi valt att inkludera hållbarhetsmålet i samtliga verksamheter. Arbetet behövde helt enkelt bli mer proaktivt och effektivt.