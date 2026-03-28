Flygvärdinna döms för flygfylleri på Arlanda

En flygvärdinna anställd hos SAS har dömts för flygfylleri efter en händelse på Arlanda, rapporterar TV4 Nyheterna. Kvinnan ska ha druckit alkohol kvällen innan och därefter påbörjat sitt arbetspass. Hon stoppades av polis i samband med tjänstgöringen. Tingsrätten bedömer att hon varit påverkad under arbete som är av betydelse för flygsäkerheten. Hon döms till dagsböter på totalt 4 000 kronor.

I förhör har kvinnan beskrivit händelsen som ett allvarligt misstag, enligt TV4 Nyheterna.