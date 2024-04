Flygets återhämtning efter pandemin mattas av

Flygets återhämtning efter pandemin går långsammare än förväntat enligt Transportstyrelsens nya passagerarprognos för 2024–2030.

Utrikestrafiken väntas återhämta sig snabbare än inrikesflyget, vilket kan bli en långvarig trend. Under 2019 reste 22,4 miljoner från svenska flygplatser, men under pandemiåret 2020 minskade detta till 5,6 miljoner. I år förväntas 17,2 miljoner passagerare, och nästa år beräknas siffran öka till 18,8 miljoner, motsvarande 84 procent av 2019 års antal. Dock når inrikestrafiken bara 67 procent jämfört med utrikestrafikens 116 procent av 2019 års nivå. Prognosen pekar också på en minskning av utsläppen per passagerare, där utrikesflygets utsläpp väntas öka med 4 procent medan inrikesflygets minskar med 40 procent.

– Den negativa trenden för inrikesflyget syns tydligt i flera europeiska länder just nu. Utrikestrafiken ökar, men inrikes tar sig inte jämfört med hur det såg ut före pandemin. Vår nya prognos bekräftar att den här trenden troligtvis är här för att stanna, säger Simon Posluk, enhetschef på Transportstyrelsen.