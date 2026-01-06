Flygbesiktning av elnätet kommande dagar

Från och med den 6 januari genomförs en flygbesiktning av elnätet i Uppsala och Märsta. Syftet är att säkra en trygg elleverans till elnätskunderna.

Besiktningen utförs med helikopter på låg höjd, vilket kan upplevas som störande. Djursägare uppmanas att vara extra uppmärksamma under perioden.

Arbetet pågår till och med fredag den 9 januari, med reservation för att väderförhållanden kan påverka tidplanen. Berörda områden kan ses på en karta som finns tillgänglig via Vattenfalls webbplats.

Mer information om underhåll och besiktning av elnätet finns på Vattenfalls hemsida.