Flyg ställdes in: Man kastade sko

En man kastade sin skog in i en fönsterruta när han fick besked om att hans flygplan ställts in i samband med de globala tekniska problemen som pågick under fredagen.

En man i 50-årsåldern blev upprörd efter att hans flyg blivit inställt och kastade en sko i en fönsterruta på Arlanda flygplats, vilket resulterade i en sprucken ruta. Incidenten inträffade vid terminal 5 kl. 16.24. Polisen kallades till platsen och identifierade mannen. En anmälan om skadegörelse har nu upprättats mot honom.