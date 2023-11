Flodman lämnar Skånela

Skånela IF meddelar att Mattias Flodman inte kommer att leda Skånela IF:s herrlag efter säsongen. Han har nyligen skrivit på för Handbollsligalaget Alingsås HK, en klubb han tidigare kom ifrån för 2,5 år sedan.

Mattias Flodman anslöt till Skånela IF inför säsongen 21/22 från Alingsås HK och fungerade som assisterande tränare i två säsonger. Han hade gradvis fått mer ansvar i herrlaget och var det naturliga valet som huvudtränare inför den här säsongen. Nu avslutar Mattias sin tid i Skånela IF tidigare än förväntat, men klubben ser tillbaka på deras tid tillsammans med glädje. Skånela IF har haft en positiv inverkan på Mattias Flodmans utveckling som tränare och ledare, och han har också bidragit till klubben. Flodman är en hängiven handbollsentusiast och en glädjespridande individ att samarbeta med. Hans avslut i Skånela IF visar att klubben är en bra plattform för unga tränare att utvecklas och sedan ta större uppdrag.

Mattias Flodman kommenterar övergången: ”Jag har trivts i Skånela från första stund. Det är en förening som alltid kommer ha en speciell plats hos mig, där jag träffat väldigt många fina människor. Att lämna var inte ett enkelt beslut. Men när chansen med Alingsås dök upp kände jag att jag ville ta den. Men det är ett tag dit och det kommer en tid för avsked längre fram. Nu är fokus på att vrida ut precis allt som går, för att Skånela ska ta sig till Handbollsligan.”

Skånela IF arbetar redan på att hitta en ersättare för Mattias Flodman och bilda ett nytt tränarteam som kommer att leda herrlaget. Målet är att bygga vidare på den framgångsrika produkten och organisationen som utmärker Skånela IF. Klubben strävar efter att vinna handbollsmatcher och utbilda handbollsspelare med en sann Skånela-anda samtidigt som de planerar för långsiktiga framgångar och hur truppen kommer att formas i framtiden med fokus på att maximera sina sportsliga prestationer med de resurser och förutsättningar de har.