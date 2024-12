Flera olyckor på E4 – halkigt väglag

Flera olyckor rapporteras in på E4:an mellan Odensala och Stora Wäsby under morgonen.

Under lördagsmorgonen inträffade flera trafikolyckor på E4 i båda riktningarna, vilket orsakade störningar. Vid Odensala körde en personbil in i vägräcket och hamnade sedan i diket. Räddningstjänsten beskrev vägsträckan som mycket hal, och trafiken påverkades under insatsen men kunde återgå till det normala före klockan sju.

Längre söderut rapporterades ytterligare olyckor. Vid Trafikplats Rosersberg till Märsta hade en personbil kört i diket, och mellan Glädjen och Stora Wäsby inträffade en olycka i höjd med Hagängen, där bärgare skickades till platsen.

Förare uppmanas att vara försiktiga då halkan orsakar risker på vägarna.