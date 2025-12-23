Flera bilar brann i Valsta

Under natten förstördes minst fem bilar i en brand i Valsta.

En personbil började brinna på Magnegatan i Märsta vid 03-tiden natten mot måndag. När räddningstjänsten kom fram visade det sig att flera fordon var inblandade. Totalt fem till sex bilar brann eller hade påverkats av branden. Branden släcktes och räddningstjänsten stannade kvar för kontroll. Elden spred sig inte till några byggnader och det finns inga uppgifter om personskador. Polisen tog över ärendet och har upprättat en anmälan om skadegörelse genom brand.