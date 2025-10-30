Fler viltolyckor än på flera år i Sigtuna- Väg 273 och 263 mest drabbade

Antalet viltolyckor i Sigtuna kommun har ökat och är nu på den högsta nivån på flera år. Under de senaste fem höstarna har totalt 504 olyckor rapporterats i kommunen, enligt Nationella viltolycksrådets siffror som Newsworthy sammanställt.

Siffror som Newsworthy sammanställt visar att olyckor med vilt ökar i kommunen. Flest olyckor har inträffat längs väg 273, där 107 olyckor registrerats – varav 63 med rådjur. Även väg 263 är hårt drabbad med 82 olyckor under samma period. Den senaste hösten noterades dessutom flest viltolyckor hittills under 2020-talet, totalt 138 stycken.

Rådjur står bakom 76 procent av alla olyckor i Sigtuna. Olyckorna sker oftast i oktober och främst kvällstid mellan klockan 18 och 24. I Stockholms län är väg 276 mest olycksdrabbad, medan Norrtälje kommun har flest olyckor totalt med 1 844 rapporterade händelser under de senaste fem höstarna.