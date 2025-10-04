Foto: Jamshid Jamshidi/Genrebild

Fler tar jägarexamen i Sigtuna – uppgång efter flera års nedgång

Efter några år med minskat intresse ökar antalet som tar jägarexamen igen i Sigtuna kommun. Under 2023 tog 17 personer jägarexamen, vilket är tre fler än året innan, enligt newsworthy.se.

Sedan 2005 har totalt 469 personer i Sigtuna tagit jägarexamen, vilket motsvarar i genomsnitt drygt 20 personer per år. Toppnoteringen noterades 2015, då 44 personer tog examen, medan det lägsta antalet var sju personer år 2005.

Trenden i Sigtuna följer utvecklingen i landet som helhet. Antalet jägarexamina ökade stadigt från mitten av 2000-talet och låg stabilt kring 10 000 per år mellan 2015 och 2020. Under pandemin sjönk siffrorna till omkring 6 300 år 2023, men intresset har därefter börjat öka igen, skriver newsworthy.

Henrik Falk, jaktvårdskonsulent på Svenska Jägareförbundet, menar att både ekonomi och trender påverkar intresset. Han framhåller att jägarexamen tidigare blev populär när viltkött uppmärksammades i medierna, men att en tuffare ekonomi och ett nytt, svårare teoriprov bidrog till nedgången.

Av Erik Karlsson

