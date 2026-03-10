Foto: Pressbild

Fler sommarjobb i Sigtuna – men konkurrensen är hård

Antalet annonserade sommarjobb i Sigtuna kommun ökar jämfört med i fjol. Samtidigt är konkurrensen om jobben stor, särskilt bland unga.

Mellan november och februari publicerades 28 annonser om sommarvikariat och feriejobb i Sigtuna kommun på Platsbanken. Tillsammans motsvarar de 313 tjänster, vilket är 50 fler än samma period förra året. Det visar en analys från Sambla.

I hela landet har över 87 000 sommarjobb annonserats under vintern. Det är omkring 10 000 fler än i fjol och den högsta nivån på över fem år.

De flesta sommarjobben finns inom välfärdsyrken. Nationellt gäller ungefär hälften av tjänsterna jobb inom hälso- och sjukvård. Andra vanliga yrken är butikssäljare, kriminalvårdare och lokalvårdare.

I Sigtuna kommun är 26 av de 313 annonserade sommarjobben inom hälso- och sjukvården, vilket motsvarar cirka åtta procent.
– Man ser tydligt var jobben finns: i välfärden, i industrin och i praktiska serviceyrken. För den som är beredd att jobba kvällar, helger eller i mindre kommuner finns det goda chanser att få jobb, även utan lång erfarenhet, säger Marcus Karlsson, privatekonomisk expert på Sambla.

Av Erik Karlsson

