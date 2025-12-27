Fler söker jobb i Region Stockholm – över 2 000 fler anställda sedan 2023

Antalet anställda läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i Region Stockholm har ökat med över 2 000 personer sedan 2023, samtidigt som intresset för att arbeta i regionen har ökat kraftigt.

Enligt ett pressmeddelande från Socialdemokraterna i Region Stockholm har över 10 000 fler läkare och sjuksköterskor sökt jobb i regionen i år jämfört med 2022, och antalet ansökningar per tjänst har mer än fördubblats. Utvecklingen kopplas till regionens arbete med att minska hyrbemanning och istället satsa på egen personal.

Under 2024 uppger regionen att minskad hyrbemanning lett till besparingar på cirka 1,2 miljarder kronor. Samtidigt har antalet anställda ökat, sjukfrånvaron minskat och övertiden gått ned. Regionen har också genomfört flera personalsatsningar, bland annat förbättrade ob-tillägg, höjd friskvårdspeng och nya arbetsmiljöåtgärder.

Den politiska ledningen har även beslutat om ytterligare personalförmåner från nästa år, däribland fria arbetsskor och rabatterad SL-biljett för vårdpersonal.