Foto: Karolinska sjukhuset/Carin Tellström

Fler söker jobb i Region Stockholm – över 2 000 fler anställda sedan 2023

Antalet anställda läkare, sjuksköterskor och undersköterskor i Region Stockholm har ökat med över 2 000 personer sedan 2023, samtidigt som intresset för att arbeta i regionen har ökat kraftigt.

Enligt ett pressmeddelande från Socialdemokraterna i Region Stockholm har över 10 000 fler läkare och sjuksköterskor sökt jobb i regionen i år jämfört med 2022, och antalet ansökningar per tjänst har mer än fördubblats. Utvecklingen kopplas till regionens arbete med att minska hyrbemanning och istället satsa på egen personal.

Under 2024 uppger regionen att minskad hyrbemanning lett till besparingar på cirka 1,2 miljarder kronor. Samtidigt har antalet anställda ökat, sjukfrånvaron minskat och övertiden gått ned. Regionen har också genomfört flera personalsatsningar, bland annat förbättrade ob-tillägg, höjd friskvårdspeng och nya arbetsmiljöåtgärder.

Den politiska ledningen har även beslutat om ytterligare personalförmåner från nästa år, däribland fria arbetsskor och rabatterad SL-biljett för vårdpersonal.

Av Erik Karlsson

Stormvarning över kommunen

Nyheter SMHI har utfärdat en gul vädervarning för kraftig vind i delar av Uppland, vilket även berör Sigtuna kommun. Varningen gäller lördag kväll mellan klockan 18 och 23.

God Jul

Notiser märsta.nu önskar alla läsare en god jul🎄.

jullov

Många gratis jullovsaktiviteter för barn och unga

Ung & Student När jullovet startar den 19 december ordnar Sigtuna kommun ett brett utbud av gratis aktiviteter för barn och unga i Märsta, Sigtuna, Valsta och Rosersberg. Programmet pågår fram till att skolan börjar igen den 8 januari och innehåller allt från kultur och pyssel till sport och fritidsverksamhet.