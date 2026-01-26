Fler skuldsatta och högre skuldbelopp i Sigtuna kommun

Antalet vuxna i Sigtuna kommun med skulder hos Kronofogden har ökat under de senaste åren. Vid årsskiftet 2025/2026 hade 2 519 personer skulder, jämfört med 2 000 under pandemiåret 2020.

Den sammanlagda skulden har samtidigt stigit kraftigt, från 490 miljoner kronor 2020 till 1,66 miljarder kronor enligt Kronofogden. Bland de skuldsatta är 889 kvinnor och 1 630 män. Andelen vuxna med skulder uppgår till 6,17 procent i kommunen, där 4,46 procent av kvinnorna och 7,80 procent av männen är skuldsatta. Av dessa har 751 personer löneutmätning, vilket innebär att en del av lönen varje månad går direkt till Kronofogden.

Skuldsättningen varierar mellan olika åldersgrupper. Bland ungdomar under 18 år har fem personer skulder, medan den största gruppen återfinns i åldersgruppen 35–44 år med 649 personer och sammanlagt 922 miljoner kronor i skuld. Även åldersgrupperna 26–34 och 45–54 år har höga skuldsummor, över 130 respektive 277 miljoner kronor vardera. Även bland äldre 65+ finns 249 personer med skulder för totalt 152 miljoner kronor.

Ökningen av både antal skuldsatta och sammanlagd skuld visar på en tydlig trend sedan pandemin och placerar Sigtuna i den övre delen bland kommunerna i länet vad gäller andelen skuldsatta vuxna, även om den fortfarande ligger under nivåer i kommuner som Botkyrka.