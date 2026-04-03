Foto: Johan Westerlind/Swedavia

Fler reser via Arlanda – tydlig ökning i mars

Flygresandet fortsätter att öka på Stockholm Arlanda Airport. Under mars reste knappt 1,9 miljoner passagerare via flygplatsen, vilket är en ökning med omkring fem procent jämfört med samma månad förra året.

Ökningen syns både i utrikes- och inrikestrafiken. Utrikesresandet stod för den största delen med drygt 1,5 miljoner resenärer, medan inrikestrafiken uppgick till nära 378 000 resenärer.

Även nationellt pekar siffrorna uppåt. Totalt reste cirka 2,6 miljoner passagerare via Swedavias tio flygplatser under mars, en ökning med drygt fem procent jämfört med året innan.

Utvecklingen beskrivs som fortsatt positiv, även om vissa internationella faktorer påverkar delar av utrikestrafiken. Samtidigt fortsätter efterfrågan på resor att stärkas, både inom Sverige och till destinationer utomlands.

Av Erik Karlsson

