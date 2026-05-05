Fler reser via Arlanda – trafiken ökar under årets första kvartal

Efterfrågan på flygresor fortsätter uppåt. Samtidigt breddas utbudet av linjer från Stockholm Arlanda Airport.

Resandet via Swedavias flygplatser ökade under årets första kvartal, och utvecklingen märks även på Arlanda. Totalt reste drygt sju miljoner passagerare via bolagets tio flygplatser – en ökning med nära sju procent jämfört med samma period i fjol.

Både inrikes- och utrikesresandet växer, och flygbolagen fortsätter att satsa på nya linjer. Bland annat har en ny direktlinje mellan Shanghai och Arlanda aviserats.

Samtidigt förbättras Swedavias ekonomi. Nettoomsättningen ökade under kvartalet och rörelseresultatet visar ett mindre underskott än året innan.

Det osäkra säkerhetsläget i Mellanöstern påverkar dock flyget, bland annat genom ändrade flygrutter och högre bränslepriser. Swedavia uppger att utvecklingen följs löpande i dialog med flygbolag och andra aktörer.

Av Daniel Iskandar070-566 62 91

