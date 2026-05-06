Fler resenärer via Arlanda i april

Resandet via Swedavias flygplatser ökade under april. Totalt flög nära 2,8 miljoner resenärer, vilket är en uppgång med fem procent jämfört med samma månad i fjol.

På Arlanda noterades drygt två miljoner resenärer under månaden. Det är en ökning med fyra procent jämfört med april 2025. Utrikestrafiken stod för den största delen av resandet. Nära 1,7 miljoner reste utrikes, en ökning med drygt fyra procent. Inrikesresandet ökade mer marginellt, med en procent till drygt 337 000 resenärer.

Enligt Swedavia drivs utvecklingen av en fortsatt efterfrågan på flygresor, även om utrikestrafiken påverkas av omvärldsläget, bland annat situationen i Mellanöstern. Under maj tillkommer också flera nya linjer från Arlanda. Norwegian startar reguljärtrafik till bland annat Milano, Hamburg, Montpellier och Basel.