Foto: Johan Westerlind/Swedavia

Fler resenärer och nya linjer på Arlanda under 2025

Flygtrafiken på Arlanda fortsatte att öka under 2025. Under december steg antalet resenärer kraftigt och flygplatsen stod för merparten av de nya linjer som etablerades i landet under året.

Swedavias statistik visar att flygresandet fortsatte att återhämta sig under 2025. I december ökade antalet passagerare vid Swedavias flygplatser med åtta procent jämfört med samma månad året innan. På Arlanda reste drygt 1,8 miljoner resenärer, en ökning med 14 procent.

Utrikesresandet på Arlanda ökade med nio procent i december och låg därmed fem procent över nivån från december 2019. Inrikesresandet ökade samtidigt kraftigt och steg med 40 procent till knappt 330 000 resenärer.

Sett över hela 2025 ökade det totala antalet resenärer på Arlanda med knappt sju procent jämfört med 2024. Utrikestrafiken steg med drygt tre procent, medan inrikesresandet ökade med nära 29 procent. Enligt Swedavia beror ökningen främst på flygbolagens satsningar på Stockholmstrafiken, där majoriteten trafikerar Arlanda.

Under året tillkom totalt 37 nya reguljära flyglinjer i landet, varav 23 på Arlanda. Flygplatsen fick även flest nya destinationer och tog emot fyra av de åtta nya flygbolag som etablerade sig i Sverige under 2025.

