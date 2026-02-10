Fler parkeringsböter i Sigtuna kommun under 2025

Antalet parkeringsanmärkningar i Sigtuna kommun ökade under 2025 jämfört med året innan. Totalt utfärdades 15 660 parkeringsböter under året, att jämföra med 15 357 under 2024.

Av de utfärdade böterna betalades 14 282 under 2025. Det totala beloppet för parkeringsanmärkningarna uppgick till cirka 12,8 miljoner kronor. Nationellt utfärdades totalt 1 344 147 parkeringsanmärkningar under 2025, enligt statistik från Transportstyrelsen. Det är en marginell ökning jämfört med året innan. Flest parkeringsböter utfärdades i Stockholms stad, följt av Malmö och Göteborg.