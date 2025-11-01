Fler konkurser i Sigtuna – ökning med 33 procent

Antalet konkurser i Sigtuna kommun har ökat markant jämfört med förra året.

Mellan januari och oktober har 60 företag gått i konkurs, att jämföra med 45 under samma period i fjol – en ökning med 33 procent, enligt statistik från UC.

I Stockholms län som helhet ligger konkurserna på ungefär samma nivå som för ett år sedan, men flera kommuner visar negativa siffror. Bland de kommuner där konkurserna ökat finns Vallentuna och Sollentuna, medan Upplands Väsby redovisar en minskning med två procent.