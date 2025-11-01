Fler konkurser i Sigtuna – ökning med 33 procent

Antalet konkurser i Sigtuna kommun har ökat markant jämfört med förra året.
Mellan januari och oktober har 60 företag gått i konkurs, att jämföra med 45 under samma period i fjol – en ökning med 33 procent, enligt statistik från UC.
I Stockholms län som helhet ligger konkurserna på ungefär samma nivå som för ett år sedan, men flera kommuner visar negativa siffror. Bland de kommuner där konkurserna ökat finns Vallentuna och Sollentuna, medan Upplands Väsby redovisar en minskning med två procent.
Näringsliv Swedavia redovisar ett fortsatt positivt resultat för årets tredje kvartal, med ökad nettoomsättning och förbättrat rörelseresultat. Bolaget uppger att efterfrågan på flygresor ökade både inrikes och utrikes, samtidigt som de kommersiella intäkterna steg.
Näringsliv Quality Hotel Arlanda XPO fortsätter att imponera i hotellbranschen. För fjärde året i rad har hotellet utsetts till Sweden’s Leading Conference Hotel av World Travel Awards, ett pris som hyllar framstående insatser inom turism och gästupplevelser världen över.
Näringsliv Runt om i världen pågick modeveckor och så även på Sveriges största flygplats, Arlanda. Under fredagen förvandlades Terminal 5 till en stor catwalk för en dag när butikerna på flygplatsens nya Marknadsplats visade upp höstens mode för förbipasserande resenärer.
Näringsliv Simon Cardenas, 22 år, från Hotell Kristina har korats till Europas bästa konferenskock i juniorklassen. Titeln togs under Europafinalen i matlagningstävlingen Copper Skillet som hölls i Högbo utanför Gävle.
Näringsliv Stavhopparen och världsrekordinnehavaren Armand ”Mondo” Duplantis har fått sin plats på Arlandas välkända porträttvägg ”Welcome to my hometown”. Under tisdagen avtäcktes hans porträtt i bagagehallen i Terminal 5.
Näringsliv Resebolaget TUI inleder ett samarbete med Ryanair och utökar därmed sitt utbud av paketresor från Arlanda. Samarbetet innebär större flexibilitet för resenärer och fler destinationer att välja mellan.
Näringsliv Antalet konkurser i Sigtuna kommun har ökat markant under 2025. Enligt UC har 54 företag gått i konkurs hittills i år, att jämföra med 39 under motsvarande period förra året – en ökning med 39 procent.