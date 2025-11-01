Foto: UC

Fler konkurser i Sigtuna – ökning med 33 procent

Antalet konkurser i Sigtuna kommun har ökat markant jämfört med förra året.

Mellan januari och oktober har 60 företag gått i konkurs, att jämföra med 45 under samma period i fjol – en ökning med 33 procent, enligt statistik från UC.

I Stockholms län som helhet ligger konkurserna på ungefär samma nivå som för ett år sedan, men flera kommuner visar negativa siffror. Bland de kommuner där konkurserna ökat finns Vallentuna och Sollentuna, medan Upplands Väsby redovisar en minskning med två procent.

Av redaktion@marsta.nu

Arlanda rankas som Europas punktligaste storflygplats

Näringsliv Swedavia redovisar ett fortsatt positivt resultat för årets tredje kvartal, med ökad nettoomsättning och förbättrat rörelseresultat. Bolaget uppger att efterfrågan på flygresor ökade både inrikes och utrikes, samtidigt som de kommersiella intäkterna steg.

Quality Hotel Arlanda XPO prisas för fjärde året i rad

Näringsliv Quality Hotel Arlanda XPO fortsätter att imponera i hotellbranschen. För fjärde året i rad har hotellet utsetts till Sweden’s Leading Conference Hotel av World Travel Awards, ett pris som hyllar framstående insatser inom turism och gästupplevelser världen över.

Terminal 5 blev Catwalk – Firade modevecka

Näringsliv Runt om i världen pågick modeveckor och så även på Sveriges största flygplats, Arlanda. Under fredagen förvandlades Terminal 5 till en stor catwalk för en dag när butikerna på flygplatsens nya Marknadsplats visade upp höstens mode för förbipasserande resenärer.