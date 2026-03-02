Fler konkurser i kommunen – ökning med 60 procent

Tio företag gick i konkurs i Sigtuna kommun under den senaste mätperioden. Totalt drabbades 13 anställda, enligt Creditsafe.

Det största bolaget som försattes i konkurs var AO Kött AB med en omsättning på 14,5 miljoner kronor. Därefter följde För Uppsala AB med en omsättning på 9,5 miljoner kronor och fyra anställda.

Enligt UC har konkurserna i Sigtuna kommun hittills i år ökat med 60 procent. Totalt har 16 företag gått i konkurs under årets två första månader.

Utvecklingen skiljer sig från länet och riket i stort. I Stockholms län har konkurserna minskat med 16 procent hittills i år. Nationellt minskade antalet företagskonkurser med 12 procent i februari jämfört med samma period förra året, enligt UC.

Branschvis noteras en minskning inom byggsektorn med 2 procent och inom hotell- och restaurang med 12 procent. Inom detaljhandeln ökade konkurserna med 4 procent. Samtidigt ökade antalet nystartade bolag med 15 procent.

– Den fallande inflationen är en viktig signal om att ekonomin rör sig mot en mer stabil fas. Lägre räntetryck förbättrar förutsättningarna för företag, särskilt i räntekänsliga branscher, och kan på sikt bidra till att dämpa konkursnivåerna. Vi ser redan tecken på att återhämtningen försiktigt påbörjats, men utvecklingen är fortsatt beroende av att efterfrågan och tillväxten fortsätter att ta fart, uppger Amanda Aldestam, analytiker på UC.