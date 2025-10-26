Foto: Arkiv

Fler kommuninvånare dör under vintern – dödligast vecka 1

Vi är på väg in i vintern, en tid då drygt 3500 kommuninvånare mister livet.

När mörkret och kylan kommer ökar också dödligheten. I Sigtuna dör 14 procent fler personer under vinterhalvåret än under sommaren, enligt statistik från SCB som Newsworthy sammanställt.

De senaste 25 åren har 3 693 personer i kommunen avlidit mellan november och april, jämfört med 3 229 under sommarhalvåret. Flest dör under vecka 1, då antalet dödsfall är 22 procent högre än normalt.

I genomsnitt dör omkring fem personer i Sigtuna varje vecka. Under pandemin, vecka 15 år 2020, var dödligheten som högst på 25 år.

Enligt SCB:s demograf Filip Dabergott beror ökningen på vintern främst på influensa och andra virus som sprids lättare i kallt väder. Samtidigt har dödligheten i Sverige minskat över tid tack vare bättre vård och behandlingar.

Av Erik Karlsson
Mord i Sigtunafjärden

50-åringen häktad för mordet

Notiser En 50-årig man har häktats misstänkt för mord på en kvinna som hittades död i Sigtunafjärden i januari 2015, uppger Attunda tingsrätt.

Mordet i Sigtunafjärden

Man begärd häktad för mord

Notiser Åklagare har beslutat om att lämna in en häktningsframställan mot den man som greps för 10 år sedan misstänkt för mord på en kvinna.

Inga hinder för ledning mellan Odensala-Väsby-Sollentuna

Nyheter Nu har den sista processen gällande ledningen mellan Odensala-Väsby hanterats och Svenska kraftnät kan börja planera för projektstart:- Det här är en viktig pusselbit i vår satsning för att ge stockholmsregionen kraft att växa, säger Ulrika Hamberg programledare på Svenska kraftnät.