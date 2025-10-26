Fler kommuninvånare dör under vintern – dödligast vecka 1

Vi är på väg in i vintern, en tid då drygt 3500 kommuninvånare mister livet.

När mörkret och kylan kommer ökar också dödligheten. I Sigtuna dör 14 procent fler personer under vinterhalvåret än under sommaren, enligt statistik från SCB som Newsworthy sammanställt.

De senaste 25 åren har 3 693 personer i kommunen avlidit mellan november och april, jämfört med 3 229 under sommarhalvåret. Flest dör under vecka 1, då antalet dödsfall är 22 procent högre än normalt.

I genomsnitt dör omkring fem personer i Sigtuna varje vecka. Under pandemin, vecka 15 år 2020, var dödligheten som högst på 25 år.

Enligt SCB:s demograf Filip Dabergott beror ökningen på vintern främst på influensa och andra virus som sprids lättare i kallt väder. Samtidigt har dödligheten i Sverige minskat över tid tack vare bättre vård och behandlingar.