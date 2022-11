Fler flyttade in i kommunen

Sigtuna befolkning fortsätter öka och har passerat 51 000 bara under andra och tredje kvartalet i år.

Befolkningen i kommunen har under det senaste året, alltså mellan oktober 21 och oktober 22 ökat med 1141 personer. Under tredje kvartalet i år var ökningen 280 personer. Anledningen var ökad inflyttning och att fler föds än avlider. Inflyttningsnettot var 1497 personer under tredje kvartalet och 1355 flyttade härifrån. Trenden är tydlig enligt statistik som Newsworthy sammanställt – det är oftast fler som flyttar hit än härifrån.

Av de flesta som valde att bosätta sig i kommunen var 888 personer från länet och 422 personer flyttade hit från andra län. 187 har invandrat till Sigtuna från andra länder. Av de 1355 som lämnade gjorde cirka hälften det till andra länskommuner, 504 till andra län och 104 lämnade landet. Slutligen så föddes 156 barn i kommunen medan 71 avled vilket innebär ett positivt födelsenetto. Sigtuna har nu 51 313 invånare. Ökningen på tio har varit 9258 invånare.